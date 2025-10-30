Neonazi per Haftbefehl gesucht Wirbel um Facebook-Video: Ist flüchtige Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich in Wernigerode untergetaucht?
Am Rande des Schokoladenfestivals Chocolart diskutiert Wernigerode über ein Facebook-Video: Treibt sich die verurteilte und per Haftbefehl gesuchte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich mitten in der Harz-Stadt rum? Was eine Überprüfung durch die Polizei ergab.
Aktualisiert: 30.10.2025, 15:48
Wernigerode. - Ein Facebook-Video sorgt für mächtig Wirbel in Wernigerode: Zu sehen sein soll in der gut anderthalb Minuten langen Aufnahme im sozialen Netzwerk die per Vollstreckungshaftbefehl gesuchte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich - an einer Zufahrtssperre auf der Marktstraße vor dem Schokoladenfestival Chocolart. Nun hat die Kriminalpolizei das Material untersucht.