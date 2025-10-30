Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt hat in einem Instagram-Video Magdeburg als „Provinzhauptstadt“ bezeichnet. Das Video ist inzwischen gelöscht. Was Magdeburgs Rathauschefin Simone Borris dazu sagt.

„Provinzhauptstadt Magdeburg“? So reagiert OB Borris auf fragwürdige Äußerungen aus Halle

Hat sich in Magdeburg keine Freunde gemacht: Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt.

Magdeburg/Halle. - Am 28. Oktober 1990 wurde Magdeburg Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Der 35. Jahrestag der Ernennung war für Halles Stadtoberhaupt Alexander Vogt der Moment, verbal gegen die Ottostadt auszuteilen. Er betitelte sie in einem Instagram-Video als „Provinzhauptstadt“. So reagiert Magdeburgs OB Simone Borris.