Nach Video auf Instagram „Provinzhauptstadt Magdeburg“? So reagiert OB Borris auf fragwürdige Äußerungen aus Halle

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt hat in einem Instagram-Video Magdeburg als „Provinzhauptstadt“ bezeichnet. Das Video ist inzwischen gelöscht. Was Magdeburgs Rathauschefin Simone Borris dazu sagt.

Von Sabine Lindenau und Jonas Nayda Aktualisiert: 30.10.2025, 15:27
Hat sich in Magdeburg keine Freunde gemacht: Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt.
Hat sich in Magdeburg keine Freunde gemacht: Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Magdeburg/Halle. - Am 28. Oktober 1990 wurde Magdeburg Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Der 35. Jahrestag der Ernennung war für Halles Stadtoberhaupt Alexander Vogt der Moment, verbal gegen die Ottostadt auszuteilen. Er betitelte sie in einem Instagram-Video als „Provinzhauptstadt“. So reagiert Magdeburgs OB Simone Borris.