Weil der Egelner Stadtrat unzufrieden ist mit der Arbeit des Bürgermeisters, hat er ihm die Aufwandsentschädigung von 1.800 Euro im Monat auf 1.210 Euro gekürzt.

Die Fraktionschefs von ZfE und Die Parteien, Gordon Tamm (r.) und Friedrich Bollmann berieten in einer Sitzungspause im Beisein von Renate Enkelmann (UWGE) über die Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung.

Egeln. - Der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Egeln, Reinhard Luckner (parteilos), erhält künftig weniger Geld. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Aufwandsentschädigung des Stadtoberhauptes auf Antrag der Fraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE) drastisch gekürzt. Demnach sinkt der monatliche Betrag von bislang 1.800 Euro auf 1.210 Euro, also um 590 Euro. Für die entsprechende Aufwandsentschädigungssatzung stimmten alle der 13 anwesenden Räte. Nur Reinhard Luckner votierte dagegen.