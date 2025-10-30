Lokalpolitik und Geld Rat unzufrieden: Egelner Bürgermeister bekommt 600 Euro weniger
Weil der Egelner Stadtrat unzufrieden ist mit der Arbeit des Bürgermeisters, hat er ihm die Aufwandsentschädigung von 1.800 Euro im Monat auf 1.210 Euro gekürzt.
30.10.2025, 15:07
Egeln. - Der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Egeln, Reinhard Luckner (parteilos), erhält künftig weniger Geld. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Aufwandsentschädigung des Stadtoberhauptes auf Antrag der Fraktion „Zusammen für Egeln“ (ZfE) drastisch gekürzt. Demnach sinkt der monatliche Betrag von bislang 1.800 Euro auf 1.210 Euro, also um 590 Euro. Für die entsprechende Aufwandsentschädigungssatzung stimmten alle der 13 anwesenden Räte. Nur Reinhard Luckner votierte dagegen.