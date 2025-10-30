weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Einkaufsmarkt schließt endgültig Hellweg-Aus in Magdeburg: So steht es um die Zukunft von Baumarkt und Mitarbeitern

Der Hellweg-Baumarkt in Magdeburg schließt am 30. Oktober 2025 endgültig seine Türen. Wie es mit der Verkaufshalle und den Mitarbeitern weitergeht.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 30.10.2025, 15:01
Die Regale im Hellweg-Baumarkt in Magdeburg sind am letzten Verkaufstag so gut wie leer. Der Markt muss schließen.
Die Regale im Hellweg-Baumarkt in Magdeburg sind am letzten Verkaufstag so gut wie leer. Der Markt muss schließen. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Die Regale in der großen Verkaufshalle des Hellweg-Baumarkts in Magdeburg sind bereits so gut wie leergeräumt. Mitarbeiter hängen schon die „Alles reduziert“-Schilder ab. Der Markt an der Mittagstraße schließt am 30. Oktober 2025 dauerhaft.