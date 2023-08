Zens - Bekanntermaßen gelten Ziegen und Zicken als beachtliche Sprung- und Kletterkünstler. Damit deren Nachwuchs fleißig üben kann, haben Kinder der Zenser Kita Bördegeißlein nun ein neues Bodentrampolin zum Herumspringen erhalten. Feierlich eingeweiht wurde dieses beim großen Sommerfest der Kita.

Gesponsort wurde das neue Trampolin von zahlreichen Firmen aus der Umgebung und umliegenden Städten sowie der Gemeinde Bördeland. Natürlich spendeten auch viele Privatpersonen und Zenser Bürger für die Neuanschaffung. „Zahlreiche Zenser sammelten Geld und backten Kuchen und Torten für Fest, sodass sich alle wohlfühlten“, fasst Ortsbürgermeister Frank Ahrend (CDU) das Sommerfest zusammen und bedankt sich recht herzlich bei den zahlreichen und großzügigen Spendern.

Vorfreude auf weitere Spielsachen

Als Initiator der Spendenaktion gilt Patrick Czech, der diese ins Leben gerufen hat und sofort viele großzügige Spender dafür gewinnen konnte.

Nachdem unter anderem ein neuer Sonnenschirm und ein neues -segel angeschafft wurden, dürfen sich die Kinder in Zens auf weitere Spielsachen freuen. Denn der Zenser Ortsrat überreichte bei der Einweihung eine Spende über 200 Euro, mit der neue Spielgeräte angeschafft werden sollen.

Veranstaltet und geleitet wurde das Fest durch die Kita Leiterin Sandy Fröse und deren Kolleginnen Josephin Wurbs sowie Sabine Tabatzki, denen Ortsbürgermeister Frank Ahrend als Dankeschön einen sommerlichen Blumenstrauß überreichte und sich herzlich für die gelungene Organisation und Durchführung bedankte. „Die Kita-Verantwortlichen haben ein wunderbares Programm mit Tanz, Liedern und Vorführungen arrangiert. Ich habe in eine Menge glücklicher Kindergesichter geblickt“, so Ahrend.

Feste für Groß und Klein in der Grünen Ecke

Der Zenser Ortsbürgermeister hatte noch weitere gute Nachrichten für die Kinder und die Ortschaft. Denn mit der Fertigstellung der Grünen Ecke solle es auch zukünftig generationsübergreifende Feste für Groß und Klein geben. „Die Grüne Ecke soll für alle da sein.“ Abgestimmt werden die weiteren Feiern mit dem Elternkuratorium unter der Leitung von Ulrike Junge. Ein entsprechendes Konzept für die Nutzung werde vom Zenser Ortsrat aktuell erarbeitet.

„Durch die Sanierung musste man leider viele Veranstaltungen und Feierlichkeiten ausfallen lassen. Diese sollen jetzt nachgeholt und gefestigt werden“, blickt Frank Ahrend voraus. Die Aufführungen beim Sommerfest lieferten bereits einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Zenser von ihrem Nachwuchs erwarten können. Belohnt wurden sie dafür mit jeder Menge Applaus und Süßigkeiten.

Kaffee, selbst gebackener Kuchen und das abschließende Grillen sorgten für ein gelungenes Sommerfest.Rund 150 Gäste, darunter zahlreiche Eltern und Großeltern der Kinder, nahmen bei bestem Wetter an den Feierlichkeiten teil. Darunter auch Cornelia Kurowski, Leiterin der Volkssolidarität, bei der die Zenser Kita in freier Trägerschaft ist. Die Trägerschaft sei ein Alleinstellungsmerkmal der Kita in der Gemeinde Bördeland, erklärt Frank Ahrend, der zudem die gute Zusammenarbeit lobt und sich für diese bedankt: „Diese hat sich in den vielen Jahren sehr bewährt. Die Volkssolidarität verfügt über ein stabiles Team und leistet hervorragende Arbeit.“