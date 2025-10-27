Die Klötzer Stadtverwaltung hat zum Martinimarkt spezielle Absperrungen in Apenburg anfertigen lassen. Die Besucher sind von den Maßnahmen angetan.

Neue Betonabsperrungen mit einer Leitplanke gab es in diesem Jahr erstmals beim Martinimarkt.

Klötze. - Ohne besondere Vorfälle ist gestern der Martinimarkt in Klötze zu Ende gegangen. Nur das schlechte Wetter mit Sturm und Regen hielt einige Gäste von einem Besuch auf der knapp 800 Meter langen Festmeile ab. Für das Innenstadtfest gab es ein neues Sicherheitskonzept. Dazu ließ die Stadtverwaltung in Apenburg extra 28 Betonblocksteine anfertigen.