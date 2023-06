Die 80-jährige Brunhild Sperling aus Kunrau hat sich in diesem Jahr ein E-Auto gekauft, um weiter mobil zu bleiben. Das Fahrzeug nutzt sie für Fahrten zum Arzt in das acht Kilometer entfernte Brome, weil die Buslinie 300 von Salzwedel nach Wolfsburg in der Burggemeinde keinen halt macht.

Kunrau - Arztbesuche in das acht Kilometer entfernte niedersächsische Brome sind für die Kunrauerin Brunhild Sperling mit einer großen Herausforderung verbunden. Denn auf öffentliche Verkehrsmittel kann die 80-Jährige nicht setzen. Die stündlich fahrende Buslinie 300 von Salzwedel über Klötze, Kunrau, Jahrstedt, Böckwitz nach Wolfsburg steuert Brome nicht an. „Das verstehe ich nicht. Wir sind doch ein Deutschland. Der Halt in Brome würde fünf Minuten mehr Zeit in Anspruch nehmen“, schüttelt die Seniorin mit dem Kopf und spricht damit auch für zahlreiche Kunrauer Rentner, die auf den Bus angewiesen sind. „Im Dorf leben 66 Witwen“, listet Sperling auf. Diese Menschen würden sich freuen, wenn die Linie 300 auch in Brome halten würde. In Niedersachsen hält der Bus unter anderem in Croya, Arnebeck, Parsau, Rühen und Wendschott – aber eben nicht in Brome.