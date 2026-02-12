Verkehrsschild ist seit Wochen in der Innenstadt kaputt Defekter Spiegel sorgt für Chaos an Klötzer Kreuzung
Das umgefahrene Verkehrsschild an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hagenstraße sorgt für eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs. Die Landesstraßenbaubehörde ist nicht zuständig.
12.02.2026, 16:22
Klötze. - Seit über drei Wochen ist der Verkehrsspiegel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hagenstraße in Klötze defekt. Der massive Metallpfosten ist so stark verbogen, dass der Spiegel in diesem Bereich seinen Sinn nicht mehr erfüllt. Sehr zum Ärger der Kraftfahrer, die von der Hagenstraße auf die Bahnhofstraße fahren wollen.