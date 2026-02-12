Das umgefahrene Verkehrsschild an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hagenstraße sorgt für eine erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs. Die Landesstraßenbaubehörde ist nicht zuständig.

Verkehrsschild ist seit Wochen in der Innenstadt kaputt

Der Verkehrsspiegel gegenüber der Kreuzung Bahnhofstraße/Hagenstraße ist seit Ende Januar verbogen und damit nicht nutzbar.

Klötze. - Seit über drei Wochen ist der Verkehrsspiegel an der Kreuzung Bahnhofstraße/Hagenstraße in Klötze defekt. Der massive Metallpfosten ist so stark verbogen, dass der Spiegel in diesem Bereich seinen Sinn nicht mehr erfüllt. Sehr zum Ärger der Kraftfahrer, die von der Hagenstraße auf die Bahnhofstraße fahren wollen.