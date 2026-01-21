weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Die Geschichte des Bretterknallers: Als in der DDR noch Pfirsiche wuchsen

Jetzt einschalten
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle
LIVEZEIT mit Chris jetzt live von den Magischen Lichterwelten aus dem Bergzoo Halle

Die Geschichte des Bretterknallers Als in der DDR noch Pfirsiche wuchsen

Die Wiege des Bretterknallers steht im altmärkischen Klötze. Von dort kam auch der Jahrzehnte lang beliebte Mehrfruchtwein „We-Ka-Rot“. Dort wurden auch Rekorde aufgestellt.

Von Meike Schulze-Wührl 21.01.2026, 18:30
Der lange Zeit unverwüstliche Mehrfruchtwein namens „We-Ka-Rot“ wurde ab 1960 produziert.
Der lange Zeit unverwüstliche Mehrfruchtwein namens „We-Ka-Rot“ wurde ab 1960 produziert. Repro: Meike Schulze-Wührl

Klötze. - Die Geschichte des bekannten Bretterknallers, ein Apfelwein, ist untrennbar mit dem altmärkischen Klötze verbunden. Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 entwickelten sich das Gut Hasselbusch, die Weinkellerei und die Konservenfabrik stetig weiter, wurden fortwährend vergrößert und modernisiert. Bei Klötze lag das damals größte Pfirsich-Anbaugebiet der DDR.