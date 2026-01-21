Die Wiege des Bretterknallers steht im altmärkischen Klötze. Von dort kam auch der Jahrzehnte lang beliebte Mehrfruchtwein „We-Ka-Rot“. Dort wurden auch Rekorde aufgestellt.

Als in der DDR noch Pfirsiche wuchsen

Der lange Zeit unverwüstliche Mehrfruchtwein namens „We-Ka-Rot“ wurde ab 1960 produziert.

Klötze. - Die Geschichte des bekannten Bretterknallers, ein Apfelwein, ist untrennbar mit dem altmärkischen Klötze verbunden. Bis zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges im Jahr 1939 entwickelten sich das Gut Hasselbusch, die Weinkellerei und die Konservenfabrik stetig weiter, wurden fortwährend vergrößert und modernisiert. Bei Klötze lag das damals größte Pfirsich-Anbaugebiet der DDR.