Für die Fischerhütte am Ahlumer See hat die Gemeinde eine neue Pächterin gefunden. Ab 1. April wird das Gelände dann wieder bewirtschaftet.

Ahlum/Rohrberg - Seit Frühjahr vergangenen Jahres steht die Fischerhütte am Ahlumer See leer. Nach dem Rückzug von Sybille Freitag, die im Streit mit der Gemeinde das Handtuch warf, fiel das gesamte Gelände in eine Art Dornröschenschlaf. Besucher aus ganz Deutschland, die bei der Durchreise von den nach wie vor vorhandenen Werbetafeln an den See gelockt wurden, standen enttäuscht vor verschlossenen Türen. Doch das soll sich schon bald wieder ändern.