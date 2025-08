Drei Klötzer (17, 19 und 20 Jahre alt) prügeln auf den Schwimmmeister ein, weil er sich vor einen Gast - ein Polizist in Zivil - stellte.

Das Klötzer Waldbad wurde nach dem tätlichen Angriff am Sonntag bis auf Weiteres geschlossen.

Klötze. - Der tätliche Übergriff auf den Einrichtungsleiter nach Ende des Waldbadfestes ist in Klötze Gesprächsthema Nummer eins. Die Menschen in der Einheitsgemeinde sind geschockt und fassungslos über die Ereignisse, die sich nach dem Ende der Tanzveranstaltung – mit dem das Traditionsfest am Sonnabendabend ausklang – zugetragen haben.