Konzerte, eine Motorshow, der Töpfermarkt und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 10.8.2025.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 10.8.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Mit drei Orgeln und zwei Saxophonen um die Welt" im Magdeburger Dom

„Mit drei Orgeln und zwei Saxophonen um die Welt“ – unter diesem Titel präsentieren Gert Anklam (Saxophon, Sheng) und Volker Jaekel (Orgel, Portativ) ein außergewöhnliches Konzertprogramm am 10.8. um 16 Uhr im Magdeburger Dom im Rahmen der Reihe "Orgelpunkt". Es verbindet klassische Werke, Weltmusik, Jazz und zeitgenössische Eigenkompositionen zu einer klanglich dichten und stilistisch vielfältigen Reise.

Zu hören sind unter anderem Bearbeitungen von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Astor Piazzolla und Martin Luther, ergänzt durch mittelalterliche Choräle und eigene Stücke der beiden Musiker. Dabei kommen verschiedene Orgeltypen und Saxophone sowie die seltene chinesische Mundorgel Sheng zum Einsatz. Die Instrumentierung sorgt für überraschende Klangfarben und atmosphärische Wechsel zwischen meditativen Passagen und rhythmischer Energie.

Volker Jaekel ist als Pianist, Organist und Komponist in Berlin tätig. Seine musikalische Ausbildung reicht von klassischer Kirchenmusik bis hin zu Jazzklavier, was sich in seiner stilübergreifenden Spielweise widerspiegelt. Gert Anklam bringt Erfahrungen aus der Beschäftigung mit asiatischer Musik und zahlreichen internationalen Konzertreisen ein. Seine Kompositionen und Improvisationen zeichnen sich durch organisch fließende Melodien und ungewöhnliche Klangbilder aus. Gemeinsam schaffen die beiden Musiker ein Programm, das Hörgewohnheiten herausfordert und neue Perspektiven eröffnet.

Internationales Akademieorchester der Sommer-Musik-Akademie Schloss Hundisburg spielt in Magdeburger Johanniskirche

Das Internationale Akademieorchester der Sommer-Musik-Akademie Schloss Hundisburg führt am kommenden Sonntag, 10. August, in der Magdeburger Johanniskirche die Sinfonie Nr. 5 B-Dur von Anton Bruckner auf; der österreichische Komponist bezeichnete die fünfte seiner insgesamt neun Sinfonien als sein „kontrapunktisches Meisterstück. Die Leitung des Akademieorchesters hat Friedrich Praetorius, 1. Kapellmeister der Deutschen Oper Berlin.

Karten gibt es unter sma-hundisburg.de oder Telefonisch unter 03904/44265.

Flunder gibt am Café Flair Magdeburg ein Terrassenkonzert

Am 10. August 2025 gibt Jörg „Flunder“ Hering von 14 bis 18 Uhr ein Terrassenkonzert im Flair am Breiten Weg 21 in Magdeburg. Vielen ist „Flunder“ durch seine Zeit im Duo oder mit Band bekannt, doch inzwischen hat er sich auch als Solokünstler etabliert.

Seine Lieder bewegen sich im Singer/Songwriter-Genre und erzählen von den Höhen und Tiefen des Lebens. Dabei mischen sich Einflüsse von Bob Dylan, Neil Young und Stoppok in seinen Stil, der dennoch eine ganz eigene Handschrift trägt. Flunder singt über Herzschmerz, Alltag, Hoffnung und das Menschliche – ehrlich, direkt und mit Gefühl. Das Publikum erwartet ein persönliches und atmosphärisches Live-Erlebnis.

Zwei sportliche CSD-Events am 10. August in Magdeburg

Im Rahmen der CSD-Aktionswochen in Magdeburg geht es am Sonntag, dem 10. August 2025, sportlich und bunt zu. Zwei Veranstaltungen laden dazu ein, queeren Teamgeist, Spaß und Sichtbarkeit miteinander zu verbinden – auf der Minigolfanlage und auf der Bowlingbahn.

Los geht es um 13 Uhr mit dem Pride-Minigolfturnier auf dem Gelände der Minigolffreunde Magdeburg in der Lerchenwuhne 85. Unter dem Motto „Vielfalt trifft Präzision“ spielen Teilnehmende auf 18 Bahnen um kleine Preise – aber vor allem geht es um Gemeinschaft, Begegnung und gute Laune. Ob erfahrene Minigolfer oder neugierige Anfänger, alle sind willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Nach dem Turnier gibt es eine Siegerehrung, im Anschluss bietet der benachbarte Biergarten die Gelegenheit zum entspannten Ausklang.

Ab 17 Uhr geht es mit dem Rainbow-Bowling im Play Bowling am Pfahlberg weiter. Teams treten in lockerer Atmosphäre gegeneinander an – mit Regenbogenflagge und jeder Menge guter Stimmung. Auch hier steht der Spaß im Vordergrund. Der Teilnahmebeitrag beträgt 17,50 Euro pro Person, eine Anmeldung ist per E-Mail an info@csdmagdeburg.de erforderlich.

„Tropenwälder“ in den Gruson-Gewächshäusern in Magdeburg

Botaniker Christian Golze hält am 10.8. um 15 Uhr einen spannenden Vortrag in die Gruson-Gewächshäuser Magdeburg ein. Unter dem Titel „Tropenwälder“ nimmt er die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise durch die faszinierende Welt tropischer Wälder.

Dabei geht es nicht nur um die beeindruckende Artenvielfalt, die viele mit Regenwäldern verbinden, sondern auch um die unterschiedlichen Lebensräume, die sich unter dem Begriff „tropischer Wald“ verbergen: vom feuchten Tieflandregenwald in Südamerika bis zu saisonal trockenen Bergwäldern in Asien, vom Waldboden bis in die Baumkronen, vom ursprünglichen Urwald bis hin zu Kulturlandschaften. Anhand ausgewählter Pflanzenarten stellt Golze verschiedene tropische Waldtypen anschaulich vor.

Der Vortrag findet in der Schönebecker Straße 129b statt. Der Eintritt kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine rechtzeitige Reservierung unter Tel. 0391 404 29 10 empfohlen (täglich außer montags, 10–17.30 Uhr).

Die drei Musketiere im Magdeburger Möllenvogteigarten

Mit dem Klassiker „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas eröffnet das Sommertheater Magdeburg des Poetenpacks seine diesjährige Spielzeit in Magdeburg. Die Vorstellung der Mantel-und-Degen-Komödie findet im Garten der Möllenvogtei am Dom statt – einem atmosphärischen Ort, der sich bestens für das historische Spektakel eignet.

Insgesamt sind zehn Vorstellungen bis zum 17. August geplant, immer mittwochs bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 17.30 Uhr. Die Inszenierung des Theater Poetenpack bringt die Abenteuer von D’Artagnan und seinen drei Gefährten Athos, Porthos und Aramis in einer temporeichen, humorvollen und zugleich hintergründigen Fassung auf die Bühne.

Der junge D’Artagnan verlässt seine Heimat in der Gascogne, um in Paris als Musketier im Dienste des Königs Karriere zu machen. Dort begegnet er – zunächst in Duellen – den legendären Musketieren, mit denen er sich bald verbündet. Gemeinsam stellen sie sich den Machenschaften des machtgierigen Kardinals Richelieu und seiner geheimnisvollen Spionin Lady de Winter entgegen. Es geht um Ehre, Loyalität, Intrigen – und natürlich um die Kraft der Freundschaft.

Töpfermarkt auf dem Magdeburger Domplatz

Am 10. August 2025 findet von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Töpfermarkt auf dem Domplatz in Magdeburg statt. Keramikerinnen und Keramiker aus verschiedenen Regionen präsentieren dort eine große Bandbreite handgefertigter Waren – von klassischer Gebrauchskeramik über Gartenobjekte bis hin zu künstlerischen Einzelstücken, Schmuck und traditionellen Formen wie der Bürgelkeramik.

Das Angebot reicht von schlicht und funktional bis bunt, verspielt oder ungewöhnlich gestaltet. Neben Keramik gibt es auch Blaudruck, Modedesign, Handgewebtes, Arbeiten aus Holz sowie kreative Taschen aus Kletterseilen. Der Markt zwischen Dom und Landtag lädt zum Schauen, Entdecken und Staunen ein und zeigt die Vielfalt handwerklicher Gestaltung.

„World of Motorshow“ auf dem Magdeburger Messeplatz

Die „World of Motorshow“ gastiert auf dem Max-Wille-Messeplatz in Magdeburg – mit einem rasanten Programm. Unter der Leitung des mehrfach ausgezeichneten Guinness-Weltrekordhalters Jeffrey Korth erwartet die Besucher eine mitreißende Schau rund um Motoren, Geschwindigkeit und waghalsige Kunststücke.

Die Veranstaltung vereint präzises Fahrkönnen mit kraftvoller Technik. Zu den Höhepunkten gehören eine BMW-Drift-Vorführung mit spektakulären Fahrmanövern sowie eine einmalige Stunt-Show auf zwei Rädern, die bereits mehrfach in das Guinness-Buch der Rekorde eingegangen ist.

Ebenso beeindrucken waghalsige Motorrad-Weitsprünge über große Distanzen, bei denen Mut und Körperbeherrschung gefragt sind. Überschläge, Kollisionen und weitere aufsehenerregende Stunts sorgen für weitere Höhepunkte im Programm. Besonders eindrucksvoll präsentieren sich die Monstertrucks: Mit 900 PS zermalmen sie Autos und liefern sich packende Duelle auf dem Platz.

Die „World of Motorshow“ findet am 1.8. um 18 Uhr, sowie am 3. und 10. August jeweils um 11 Uhr statt.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

