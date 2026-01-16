Die Kassen sind leer Anspruch eines jungen Bürgermeisters: Die Stadt Klötze nicht kaputtsparen
Einheitsgemeinde-Bürgermeister Alexander Kleine blickt auf die Herausforderungen des Jahres 2026. Die schwierige Finanzsituation ist eine davon.
klötze. - Mit dem Jahreswechsel hat für Alexander Kleine, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Klötze, das dritte Jahr seiner ersten Amtszeit begonnen. Im Gespräch blickt er auf bevorstehende Projekte und, angesichts leerer Kassen, auf besondere Herausforderungen.