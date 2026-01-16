Einheitsgemeinde-Bürgermeister Alexander Kleine blickt auf die Herausforderungen des Jahres 2026. Die schwierige Finanzsituation ist eine davon.

Anspruch eines jungen Bürgermeisters: Die Stadt Klötze nicht kaputtsparen

Der Neubau des Archives und Standesamtes ist schon weit vorangeschritten. Im Febraur soll es fertig sein, sagt Bürgermeister Alexander Kleine.

klötze. - Mit dem Jahreswechsel hat für Alexander Kleine, Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Klötze, das dritte Jahr seiner ersten Amtszeit begonnen. Im Gespräch blickt er auf bevorstehende Projekte und, angesichts leerer Kassen, auf besondere Herausforderungen.