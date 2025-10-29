Letzte Ruhe auf dem Eiskuhlenberg Ansturm auf Bestattungswald: Jeder vierte Baum ist schon belegt
Der neue Bestattungswald auf dem Beetzendorfer Eiskuhlenberg wird überraschend gut angenommen. Auch Reservierungen zu Lebzeiten erfolgen laufend. Wie läuft das ab und was kostet eine Urnenbeisetzung im Wald?
29.10.2025, 06:00
BEETZENDORF. - Die letzte Ruhe finden an einem Baum inmitten eines idyllischen Waldes auf einer Anhöhe – das ist seit nunmehr fast zwei Jahren auf dem Beetzendorfer Eiskuhlenberg möglich. Die Forstverwaltung der Grafen Schulenburg betreibt dort einen Bestattungswald, der sich auf einer Fläche von 6,5 Hektar unmittelbar neben dem alten Gutsfriedhof erstreckt.