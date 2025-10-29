Der neue Bestattungswald auf dem Beetzendorfer Eiskuhlenberg wird überraschend gut angenommen. Auch Reservierungen zu Lebzeiten erfolgen laufend. Wie läuft das ab und was kostet eine Urnenbeisetzung im Wald?

Ansturm auf Bestattungswald: Jeder vierte Baum ist schon belegt

Am Eingang zum Bestattungswald auf dem Eiskuhlenberg ist ein kleiner Andachtplatz eingerichtet worden, auf dem die Trauerfeiern stattfinden können. Über einen Rundweg gelangt man dann zu der vorbereiteten Grabstelle.

BEETZENDORF. - Die letzte Ruhe finden an einem Baum inmitten eines idyllischen Waldes auf einer Anhöhe – das ist seit nunmehr fast zwei Jahren auf dem Beetzendorfer Eiskuhlenberg möglich. Die Forstverwaltung der Grafen Schulenburg betreibt dort einen Bestattungswald, der sich auf einer Fläche von 6,5 Hektar unmittelbar neben dem alten Gutsfriedhof erstreckt.