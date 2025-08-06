Die Umstände um den Angriff dreier Klötzer auf den örtlichen Schwimmmeister bewegen die Gemüter. Es gibt auch viele Fragen. Das sind einige Reaktionen.

„Warum hat den Bademeister niemand unterstützt?“- Es gibt viele Fragen nach der Gewalttat

Spaß im Freibad. So wie hier sollte es in Klötze immer sein. Nun aber ist das Waldbad in die Negativschlagzeilen geraten.

Klötze. - Das gewalttätige Ende eines Streites am Rande des Klötzer Waldbadfestes, bei dem offenbar drei gewaltbereite Klötzer den Schwimmmeister verprügelten und eine ehrenamtliche Helferin verletzt wurde, sorgt für ganz unterschiedliche Reaktionen – zum Beispiel am Lesertelefon, per Mail oder über die Kommentare auf Facebook.