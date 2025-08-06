Reaktionen auf Prügelei in Klötze „Warum hat den Bademeister niemand unterstützt?“- Es gibt viele Fragen nach der Gewalttat
Die Umstände um den Angriff dreier Klötzer auf den örtlichen Schwimmmeister bewegen die Gemüter. Es gibt auch viele Fragen. Das sind einige Reaktionen.
Aktualisiert: 07.08.2025, 10:25
Klötze. - Das gewalttätige Ende eines Streites am Rande des Klötzer Waldbadfestes, bei dem offenbar drei gewaltbereite Klötzer den Schwimmmeister verprügelten und eine ehrenamtliche Helferin verletzt wurde, sorgt für ganz unterschiedliche Reaktionen – zum Beispiel am Lesertelefon, per Mail oder über die Kommentare auf Facebook.