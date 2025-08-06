weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Prügelei im Schwimmbad Klötze - Empörung über die Täter

Reaktionen auf Prügelei in Klötze „Warum hat den Bademeister niemand unterstützt?“- Es gibt viele Fragen nach der Gewalttat

Die Umstände um den Angriff dreier Klötzer auf den örtlichen Schwimmmeister bewegen die Gemüter. Es gibt auch viele Fragen. Das sind einige Reaktionen.

Von Gesine Biermann Aktualisiert: 07.08.2025, 10:25
Spaß im Freibad. So wie hier sollte es in Klötze immer sein. Nun aber ist das Waldbad in die Negativschlagzeilen geraten.
Spaß im Freibad. So wie hier sollte es in Klötze immer sein. Nun aber ist das Waldbad in die Negativschlagzeilen geraten. Archivfoto: Meike Schulze-Wührl

Klötze. - Das gewalttätige Ende eines Streites am Rande des Klötzer Waldbadfestes, bei dem offenbar drei gewaltbereite Klötzer den Schwimmmeister verprügelten und eine ehrenamtliche Helferin verletzt wurde, sorgt für ganz unterschiedliche Reaktionen – zum Beispiel am Lesertelefon, per Mail oder über die Kommentare auf Facebook.