Der Spielplatz im Neubaugebiet Karl-Marx-Straße ist der einzige in Beetzendorf. Doch seine Attraktivität lässt zu wünschen übrig. Das hat die Gemeinde vor.

Beetzendorfer investieren in Begegnungsort statt in klassischen Spielplatz

Der Spielplatz im Beetzendorfer Neubaugebiet soll aufgewertet und neu gestaltet werden. Dafür will die Gemeinde 30000 Euro in den nächsten Haushalt einstellen.

Beetzendorf - Ein paar wenige Spielgeräte auf einer eingezäunten Sand- und Rasenfläche – das ist alles, was der einzige Beetzendorfer Spielplatz im Neubaugebiet Karl-Marx-Straße zu bieten hat. Zu wenig für die Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters, wie nicht nur die Eltern finden. Ihnen und auch etlichen Gemeinderäten schwebt ein deutlich attraktiverer Spielplatz vor, der auch als generationenübergreifende Begegnungsstätte genutzt werden kann. „Vielleicht so wie der Spielplatz für Jung und Alt in Jübar, der gerade eingeweiht wurde“, erklärte Christel Rosenbaum, Vorsitzende des Sozialausschusses.