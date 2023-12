Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

BEETZENDORF. - In den vergangenen Wochen sind sie bei den Grundeigentümern und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Beetzendorf eingetroffen: die Grund- und Gewerbesteuerbescheide für 2023. Und sie haben nicht nur für eine böse Überraschung gesorgt, sondern auch Unmut ausgelöst. Denn durch die Erhöhung der Hebesätze, die der Gemeinderat am 25. Mai rückwirkend zum 1. Januar beschlossen hat, müssen viele plötzlich mehr Geld bezahlen. Und das in einer Zeit, in der ohnehin alles teurer wird. Die Gemeinde hatte die Erhöhung mit einer Anpassung an den Durchschnittssatz des Landes begründet und erhofft sich dadurch 100.000 Euro Mehreinnahmen.