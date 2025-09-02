Der Ausbau der Gardelegener Straße in Klötze wird erweitert. Noch bis zur Eisdiele wird die Fahrbahn ertüchtigt. Ab dem kommenden Donnerstag gibt es deshalb weitere Sperrungen in der Innenstadt.

Die Bauarbeiten an der Gardelegener Straße sind im Zeitplan. Als zusätzliche Investition erhält die Breite Straße eine neue Asphaltdecke.

Klötze. - Der Ausbau der Gardelegener Straße im Verlauf der Landesstraße 19 in Klötze liegt weiter im Zeitplan. Und es gibt sogar eine Erweiterung: Auch die Asphaltdeckschicht zwischen der Kreuzung Ecke Schützenstraße/Breite Straße bis zur Eisdiele soll im Zuge der Baumaßnahme nun noch erneuert werden. Darüber informierte in der vergangenen Woche Bürgermeister Alexander Kleine. Allerdings geht das einher mit weiteren Straßensperrungen.