Erneute Straßensperrung für einige Tage in der Klötzer Innenstadt Breite Straße in Klötze bekommt neue Asphaltdecke - Autofahrer müssen weiträumige Umleitung fahren
Der Ausbau der Gardelegener Straße in Klötze wird erweitert. Noch bis zur Eisdiele wird die Fahrbahn ertüchtigt. Ab dem kommenden Donnerstag gibt es deshalb weitere Sperrungen in der Innenstadt.
Aktualisiert: 02.09.2025, 17:02
Klötze. - Der Ausbau der Gardelegener Straße im Verlauf der Landesstraße 19 in Klötze liegt weiter im Zeitplan. Und es gibt sogar eine Erweiterung: Auch die Asphaltdeckschicht zwischen der Kreuzung Ecke Schützenstraße/Breite Straße bis zur Eisdiele soll im Zuge der Baumaßnahme nun noch erneuert werden. Darüber informierte in der vergangenen Woche Bürgermeister Alexander Kleine. Allerdings geht das einher mit weiteren Straßensperrungen.