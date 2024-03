Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - „Parkchaos“ bezeichnen einige Anwohner der Straße Am Klötzer Kapellenberg in Klötze die weiterhin angespannte Situation vor ihren Häusern. Denn in den Abendstunden oder an den Wochenenden ist das Passieren der Straße mit einem Auto oder Transporter nicht einfach und erfordert großes fahrerisches Können. Da beide Fahrbahnseiten zumeist zugeparkt sind, haben Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge kaum eine Möglichkeit, im Ernstfall den Straßenabschnitt zu passieren. So eng stehen die Autos in diesem Bereich hintereinander. „Ich glaube, es muss erst etwas passieren, damit sich an der Situation etwa ändert“, meinte ein Anwohner. Er sagte, dass die Situation an manchen Tagen so dramatisch sei, dass Autos sogar zeitweise auf dem Gehweg parken.