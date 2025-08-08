Ohne zu zögern sagte er zu: Klötzes pensionierter Waldbadchef springt für seinen verletzten Kollgen ein.

Roland Gille (links) bespricht mit Bürgermeister Alexander Kleine den Ablauf der kommenden Tage im Klötzer Waldbad.

Klötze. - Roland Gille ist im Klötzer Waldbad zurück. Punkt 10 Uhr schloss der rüstige Senior und langjährige Bademeister die Einrichtung an der Schützenstraße wieder auf. Die war nach einer Schlägerei am Wochenende, bei der der aktuelle Badleiter verletzt wurde, geschlossen worden.