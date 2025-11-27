Liveticker
Besitzer bereits bekannt Neues Lokal mit asiatischer Küche in Magdeburg eröffnet
In Magdeburg gibt es einen neuen gastronomischen Anlaufpunkt: Das Lokal bietet asiatische Küche. Die Betreiber sind keine Unbekannten – zuvor führten sie dort bereits zehn Jahre lang einen Imbiss.
Aktualisiert: 27.11.2025, 11:28
Magdeburg. - In Magdeburg gibt es einen neuen Anlaufpunkt für asiatische Küche. Dahinter steht eine Familie, die im Stadtteil längst bekannt ist – zuvor betrieben sie über zehn Jahre einen Imbiss ganz in der Nähe.