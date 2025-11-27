In Magdeburg gibt es einen neuen gastronomischen Anlaufpunkt: Das Lokal bietet asiatische Küche. Die Betreiber sind keine Unbekannten – zuvor führten sie dort bereits zehn Jahre lang einen Imbiss.

Thi Nhung Huong Do führt das neue asiatische Lokal in Magdeburg. Die Familie betrieb zuvor zehn Jahre lang den Imbiss „Golden Dragon“ an der Jerichower Straße.

