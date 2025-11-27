weather wolkig
Besitzer bereits bekannt Neues Lokal mit asiatischer Küche in Magdeburg eröffnet

In Magdeburg gibt es einen neuen gastronomischen Anlaufpunkt: Das Lokal bietet asiatische Küche. Die Betreiber sind keine Unbekannten – zuvor führten sie dort bereits zehn Jahre lang einen Imbiss.

Von Romy Bergmann Aktualisiert: 27.11.2025, 11:28
Thi Nhung Huong Do führt das neue asiatische Lokal in Magdeburg. Die Familie betrieb zuvor zehn Jahre lang den Imbiss „Golden Dragon“ an der Jerichower Straße.
Thi Nhung Huong Do führt das neue asiatische Lokal in Magdeburg. Die Familie betrieb zuvor zehn Jahre lang den Imbiss „Golden Dragon“ an der Jerichower Straße. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - In Magdeburg gibt es einen neuen Anlaufpunkt für asiatische Küche. Dahinter steht eine Familie, die im Stadtteil längst bekannt ist – zuvor betrieben sie über zehn Jahre einen Imbiss ganz in der Nähe.