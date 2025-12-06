weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Krippenmuseum wieder geöffnet: Die Heilige Nacht im alten Schlachthaus

Krippenmuseum wieder geöffnet Die Heilige Nacht im alten Schlachthaus

Hartmut Förster öffnet in der Vorweihnachtszeit wieder sein Krippenmuseum in Lüdelsen für Besucher. Es ist seine 22. Saison. Der 84-Jährige hat allerdings auch Sorge, was aus der Sammlung wird, wenn er nicht mehr da ist.

Von Walter Mogk 06.12.2025, 06:00
Hartmut Förster freut sich in der Vorweihnachtszeit auf viele Besucher in seinem Krippenmuseum in Lüdelsen. Hier präsentiert er eine Auswahl seiner Sammlung von Krippendarstellungen aus aller Welt.
Hartmut Förster freut sich in der Vorweihnachtszeit auf viele Besucher in seinem Krippenmuseum in Lüdelsen. Hier präsentiert er eine Auswahl seiner Sammlung von Krippendarstellungen aus aller Welt. Foto: Walter Mogk

LÜDELSEN. - Im ehemaligen Lüdelsener Schlachthaus herrscht in der Vorweihnachtszeit wieder Hochbetrieb. Dort, wo einst Fleisch und Wurst erzeugt wurden, haben seit 2004 Maria, Josef und das Jesuskind im Stall von Bethlehem Platz gefunden.