Krippenmuseum wieder geöffnet Die Heilige Nacht im alten Schlachthaus
Hartmut Förster öffnet in der Vorweihnachtszeit wieder sein Krippenmuseum in Lüdelsen für Besucher. Es ist seine 22. Saison. Der 84-Jährige hat allerdings auch Sorge, was aus der Sammlung wird, wenn er nicht mehr da ist.
06.12.2025, 06:00
LÜDELSEN. - Im ehemaligen Lüdelsener Schlachthaus herrscht in der Vorweihnachtszeit wieder Hochbetrieb. Dort, wo einst Fleisch und Wurst erzeugt wurden, haben seit 2004 Maria, Josef und das Jesuskind im Stall von Bethlehem Platz gefunden.