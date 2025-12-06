Krippenmuseum wieder geöffnet Die Heilige Nacht im alten Schlachthaus

Hartmut Förster öffnet in der Vorweihnachtszeit wieder sein Krippenmuseum in Lüdelsen für Besucher. Es ist seine 22. Saison. Der 84-Jährige hat allerdings auch Sorge, was aus der Sammlung wird, wenn er nicht mehr da ist.