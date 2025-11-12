Auf den deutschen Straßen sind mittlerweile fast eine Million E-Scooter unterwegs. Gleichzeitig steigt auch im Altmarkkreis die Zahl der Unfälle. Die Verkehrswacht Salzwedel warnt.

Immer öfter kommt es auch im Altmarkkreis Salzwedel zu Vorfällen mit E-Scootern.

Altmarkkreis. - Seit 2019 dürfen E-Scooter auf deutschen Straßen fahren. Mittlerweile gehören die elektrischen Tretroller fast überall zum Stadtbild. Die einen freuen sich darüber, dass es dieses Fahrzeug gibt. Sie düsen damit von A nach B. Für andere hingegen sind E-Scooter verzichtbar. Und zwar vor allem dann, wenn sie auf Gehwegen oder in Fußgängerzonen herumliegen und zur Stolperfalle werden.