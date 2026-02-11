Bundesweit gibt es mehr als 11,7 Millionen Mitgliedschaften in Fitness-Studios. Sie haben Hochkonjunktur, auch in Klötze. Die Gründe dafür sind vielfältig: Gesundheit, Influencer und Freunde.

Auch bei Jugendlichen steht das Training in einem Fitness-Studio hoch im Kurs.

Klötze. - Die Branche boomt: Mehr als 11,7 Millionen Menschen in Deutschland sind Mitglied in einem Fitness-Studio. Das sind so viele wie noch nie, wie aus einer Studie des DSSV, dem Arbeitgeberverband für die Fitnesswirtschaft, hervorgeht. Demnach ist die Zahl der Fitness-Studios auf mehr als 9.100 gestiegen. Der Umsatz kletterte um sieben Prozent auf 5,82 Milliarden Euro. Mehr als 15.700 Menschen sind in der Fitness-Branche beschäftigt. Diese bundesweiten Zahlen sind beeindruckend, aber gibt es den Boom auch in Klötze?