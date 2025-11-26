Die Kiefernzapfenernte des Betreuungsforstamts Westliche Altmark läuft seit Monatsanfang auf Hochtouren. Die Plantage mit besonderen Bäumen wurde schon zu DDR-Zeiten angepflanzt.

Mitarbeiter vom Christlichen Jugenddorf Salzwedel unterstützen in diesem Jahr die Kiefernzapfenernte.

Wenze. - Landesforstamtsmitarbeiter Remo Voigt schaut mit kritischen Blicken auf die Kiefernbäume in der über acht Hektar großen Plantage zwischen Wenze und Quarnebeck. „Das wird eine gute Ernte in diesem Jahr. Die Bäume hängen mit Zapfen voll“, wertet der Fachmann im Beisein vom Leiter des Betreuungsforstamtes Westliche Altmark, Helmut Jachalke. Voigt hat recht, wie die Ergebnisse nach drei Wochen belegen.