  Blick in Vereinsgeschichte: Sie träumen mit den Beinen: TV Popcorn aus Stendal feiert 35-jähriges Bestehen

Der TV Popcorn feiert sein 35-jähriges Bestehen in Stendal. Die Vorsitzenden erzählen über die Gründung, Höhepunkte und wie sich der Tanzsport in den vergangenen Jahren verändert hat.

Von Leon Zeitz 26.11.2025, 18:30
Der TV- Popcorn begeistert mit seinen Auftritten und Kostümen immer wieder das Publikum in Stendal.
Foto: Moritz Bartz

Stendal - Wer Elfi Baumann und Renate Lier zusammen erlebt, merkt schnell: Da haben sich zwei gefunden. Zum Glück, möchte man meinen. Die Stendalerinnen gründeten vor 35 Jahren den Tanz- und Turnverein „Popcorn“. Geplant hatten die beiden das alles eigentlich nicht.