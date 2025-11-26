Der TV Popcorn feiert sein 35-jähriges Bestehen in Stendal. Die Vorsitzenden erzählen über die Gründung, Höhepunkte und wie sich der Tanzsport in den vergangenen Jahren verändert hat.

Sie träumen mit den Beinen: TV Popcorn aus Stendal feiert 35-jähriges Bestehen

Der TV- Popcorn begeistert mit seinen Auftritten und Kostümen immer wieder das Publikum in Stendal.

Stendal - Wer Elfi Baumann und Renate Lier zusammen erlebt, merkt schnell: Da haben sich zwei gefunden. Zum Glück, möchte man meinen. Die Stendalerinnen gründeten vor 35 Jahren den Tanz- und Turnverein „Popcorn“. Geplant hatten die beiden das alles eigentlich nicht.