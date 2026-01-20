Die Orte, in denen Anlagen für erneuerbare Energien stehen, sollen 25 Prozent der Einnahmen bekommen. So steht es im Gesetz. Dadurch soll die Akzeptanz erhöht werden.

Für mehr Akzeptanz von Wind- und Solarparks in Klötze

Wind- und Solarparks stoßen bei Einwohnern oft auf Ablehnung. Das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz soll das ändern.

Klötze/Kunrau. - Seit dem 1. Oktober 2025 gilt in Sachsen-Anhalt das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz. Darüber informierte Henry Hartmann (CDU) vor dem Jahreswechsel im städtischen Hauptausschuss. Wie der Neuferchauer sagte, habe er versucht herauszulesen, wie Kommunen damit umgehen sollen. „Es ist mir nicht gelungen.“ Und: „Ich sehe hier absoluten Beratungsbedarf.“