Die Stadt Klötze sucht nach Wegen, um das enorme Defizit in den Einrichtungen abzufangen. Es stieg in drei Jahren um eine Million Euro. Das liegt an höheren Kosten für Energie und Personal.

Auch die Kita Spatzennest in Klötze ist nicht voll ausgelastet. Dem Spaß tut das keinen Abbruch. Weil die Einrichtungen in der Einheitsgemeinde aber ein großes Defizit verusachen, müssen die Gebühren erhöht werden.

Klötze. - Voll wie selten war der Ratssaal in Klötze bei der Sitzung des Hauptausschusses. Auf der Tagesordnung stand eine Änderung der Kita-Gebührensatzung. Vorab gab es Wortmeldungen von Eltern, die darum baten, die Gebühren im erträglichen Rahmen zu halten. „Wir wollen doch, dass Eltern mit Kindern hier bleiben“, sagte einer. Wenn die Gebühren aber exorbitant steigen, drohen Wegzüge. „Dann dünnen wir uns selber aus“, sagte ein anderer.