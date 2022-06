Hohentrammer bewahrt Zeitdokumente vor dem Vergessen

Stationen seines Lebens lässt Rainer Klinzmann in einem 50-seitigen Heft Revue passieren. Dabei geht der Hohentrammer auch auf die Geschichte des Beetzendorfer Gymnasiums ein, an dem er lange unterrichtete.

In "Mein Leben in der Altmark" hat Rainer Klinzmann auch einige historische Dokumente zur Geschichte des Beetzendorfer Gymnasiums verewigt.

Hohentramm - Ein Buch über sein Leben zu schreiben, hatte Rainer Klinzmann ursprünglich nicht vor. Doch als der ehemalige niedersächsische Kultusminister und Landtagspräsident Rolf Wernstedt, der in Tangeln aufwuchs und in Beetzendorf sein Abitur machte, im vorigen Jahr eine Autobiografie über seine Kinder- und Jugendzeit verfasste, kribbelte es auch dem Hohentrammer in den Fingern. „Schließlich hat er darin aus seiner Sicht die damalige Beetzendorfer Schullandschaft beschrieben, die auch mein Leben bestimmt hat“, erklärt Klinzmann.