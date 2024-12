Kritik an möglicher Übernahme durch die Gemeinde

Besonders der große Saal macht einen verheerenden Eindruck. Überall liegt Schutt herum. Das Dach über der Bühne ist eingestürzt. Hier wäre der Investitionsbedarf am größten.

BEETZENDORF. - Die Argumente für eine Übernahme des ehemaligen Beetzendorfer Kulturhauses durch die Gemeinde liegen auf dem Tisch: Der Eigentümer will das Gebäude verschenken, ein noch zu gründender Förderverein will sich um die schrittweise Sanierung mit Fördermitteln und viel Eigenleistungen sowie um die spätere Nutzung kümmern, und Beetzendorf hat die Aussicht auf ein multifunktionales Gebäude, in dem auch wieder größere Veranstaltungen stattfinden können. Doch es gibt auch Skepsis und Kritik unter den Beetzendorfer Ratsmitgliedern, die letztlich über die Annahme der Schenkung zu befinden haben.