Kein Pass, keine Perspektive: Tymur Alijan (21) lebt seinem zweiten Lebensjahr in Magdeburg. Doch mehr als geduldet wurde er nie. Stattdessen muss er für die Identitätsverschleierung seiner Eltern büßen.

Verzweifelter Hilfeschrei eines Magdeburgers: „Ich will doch nur die gleichen Chancen“

Tymur Alijan verbringt viel Zeit in der Uni-Bibliothek. Der 21-Jährige lebt seit 19 Jahren in Magdeburg. Einen Pass bekommt er nicht.

Magdeburg. - „Es ist so frustrierend.“ Tymur Alijan ist verzweifelt. Der 21-Jährige lebt seit 19 Jahren in Magdeburg. Einen deutschen Pass hat der Student längst nicht. Aber auch keinen aus einem anderen Land. Die verfahrene Situation und Konflikte mit der Ausländerbehörde bringen ihn an seine psychischen Grenzen.