Die Neustädter starten mit einem deutlichen Sieg gegen Westerhausen in die Verbandsliga-Saison. Zu deutlich für die Gäste, die mit dem zweiten Gegentreffer alle Strukturen verlieren.

Fortune Joshua Steinbach (r./gegen Carlos Daniel Rojas Peredes) liefert sich starke Laufduelle auf der linken Außenbahn und leitete das 1:0 ein.

Magdeburg - Längst hatte sich die Dunkelheit über das Stadion am Schöppensteg gelegt, als sich in der hell erleuchteten Fortunen-Kabine die Mannschaft für ein Jubelbild ablichten ließ, Spieler und Trainer sich danach glückselig in Gesprächen vertieften, während der Gegner den Frust durch die Gesichtszüge schob. Das Ergebnis dieser Auftaktpartie in der Fußball-Verbandsliga hatte Dirk Hannemann womöglich nicht erwartet, aber der Trainer hatte gehofft, dass seine Magdeburger Elf sechs Tage nach der Pokal-Niederlage beim Landesklasse-Vertreter Burger BC eine Reaktion zeigen würde. Sie zeigte am Ende noch viel mehr.