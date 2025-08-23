Der Rogätzer Bürgermeister hat sich noch einmal zur Wahl aufstellen lassen. Es hat sich kein anderer Kandidat gefunden. Welche Folgen das für die Wahl am 31. August hat.

Wolfgang Großmann (l.) wurde für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit als Bürgermeister ausgezeichnet. Jetzt stellt er sich zum letzten Mal der Wahl.

Rogätz - Wolfgang Großmann wird der einzige Name sein, der am Sonntag, 31. August, auf dem Wahlzettel steht. Dann wird ein neuer, alter Bürgermeister für Rogätz gewählt. „Ich war mir nicht sicher, ob ich es noch einmal mache“, gesteht der Bürgermeister. „21 Jahre sind eine lange Zeit, irgendwann ist ein Wechsel nötig, um den Vorhaben eine neue Blickrichtung zu geben“, sagt er bestimmt. Jeder setze andere Schwerpunkte – und das sei auch gut so. Im Gemeinderat wurde gefragt, ob er sich noch einmal zur Wahl stellt. Zudem fand sich niemand, der das Amt übernehmen wollte.