Mattis Geiersbach aus der Nähe von Klötze ist der beste Tischlergeselle des Jahrganges an der Berufsschule Salzwedel. Damit löste er das Ticket für den Landeswettbewerb.

Mattis Geiersbach hat sich für einen Schreibtisch als Gesellenstück entschieden.

Ahlum. - Mal handwerklich arbeiten, das konnte sich Mattis Geiersbach schon während der Schulzeit vorstellen. Nun ist der 21-Jährige frisch gebackener Tischlergeselle, als Jahrgangsbester in der Klasse in den Berufsbildenden Schulen in Salzwedel.