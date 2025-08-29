weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Qualifikation für den Landeswettbewerb: Jahrgangsbester Tischlergeselle im Altmarkkreis liebt das Zeichnen

Qualifikation für den Landeswettbewerb Jahrgangsbester Tischlergeselle im Altmarkkreis liebt das Zeichnen

Mattis Geiersbach aus der Nähe von Klötze ist der beste Tischlergeselle des Jahrganges an der Berufsschule Salzwedel. Damit löste er das Ticket für den Landeswettbewerb.

Von Anke Pelczarski 29.08.2025, 06:00
Mattis Geiersbach hat sich für einen Schreibtisch als Gesellenstück entschieden.
Mattis Geiersbach hat sich für einen Schreibtisch als Gesellenstück entschieden. Foto: Anke Pelczarski

Ahlum. - Mal handwerklich arbeiten, das konnte sich Mattis Geiersbach schon während der Schulzeit vorstellen. Nun ist der 21-Jährige frisch gebackener Tischlergeselle, als Jahrgangsbester in der Klasse in den Berufsbildenden Schulen in Salzwedel.