Angehende Tischler haben in der Salzwedeler Berufsschule ihre Gesellenstücke präsentiert. Darunter war auch Jette-Lilly Schulz.

Wie eine junge Frau als Tischlerin ihre Erfüllung findet

Salzwedel. - In Tischlerwerkstätten sind immer noch überwiegend Männer zu finden. Das zeigt sich auch bei Ausbildung. Sechs jungen und Männer haben an der Salzwedeler Berufsschule ihre Gesellenstücke präsentiert. Aber sie hatten auch eine junge Frau in ihrem Jahrgang, die sich in der Riege bestens behauptet hat.