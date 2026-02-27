Sinkende Mitgliederzahlen bedeuten weniger Steuereinnahmen. Darum werden die Ressourcen gebündelt und die Pfarrbereiche in vier Regionen aufgeteilt.

Salzwedel/Klötze. - Den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland gehen die Mitglieder abhanden. Die Zahl der Katholiken sank 2024 auf 19,7 Millionen und die Zahl der Evangelen auf 17,9 Millionen. Dieser Trend ist auch im Evangelischen Kirchenkreis Salzwedel zu beobachten. Der hatte im Jahr 2000 noch 40.000 Mitglieder, derzeit sind es 18.000, wie Superintendent Steffen Doms im Gespräch mit der Volksstimme informiert. Das bleibt nicht ohne Folgen. Denn je weniger Mitglieder es gibt, desto weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer gibt es auch. Von der Kirchensteuer wird das Personal bezahlt. Bedeutet: Es muss Personal gespart werden.