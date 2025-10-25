Immer mehr Privatunternehmen bauen ihre Altkleidercontainer in Salzwedel ab. Der Altmarkkreis wollte eigene aufstellen, doch das scheiterte am Geld.

Kapazitätsgrenze überschritten: Berge von Altkleidern türmen sich vor den Containern bei OBI in Salzwedel.

Salzwedel. - Vor den Sammelcontainern für Altkleider auf dem Parkplatz am OBI-Baumarkt türmen sich am Mittwoch dieser Woche die aufgerissenen Plastiksäcke mit ausrangierten Textilien. „Wenn das nächste Woche nicht geleert ist, werden wir die Container wohl abbauen lassen“, sagt Marktleiter Klaus Meyer.