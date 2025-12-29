Hildegard Staats hat alles erlebt: Krieg, Vertreibung, Neuanfang. Zu ihrem 103. Geburtstag fragt sie sich wieder: Was ist bloß aus der Welt geworden?

Hildegard Staats stößt auf ihren 103. Geburtstag mit Tochter Gerlind Riebe (l.) und Ortsbürgermeisterin Gerhild Schmidt an.

Wolmirstedt. - Anstoßen auf den Ehrentag, eine Familienfeier und inzwischen auch Glückwünsche vom Ministerpräsidenten gehören für Hildegard Staats zu ihrem Geburtstag dazu. Auch zum 103. Geburtstag hat Rainer Haseloff per Post gratuliert, den Brief hat Glindenbergs Ortsbürgermeisterin Gerhild Schmidt (Mitte) zusammen mit eigenen Präsenten übergeben.