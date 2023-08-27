Eine Eisshow, Zirkus und eine Onkelz-Nacht mit DJ - dies bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg für Montag, 5.1.2026.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Montag, dem 5. Januar 2026, ein Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

"Die Eiskönigin 1&2 auf Eis" in der Magdeburger Getec-Arena

Mit funkelnden Kostümen, mitreißender Musik und spektakulären Choreografien bringt „Die Eiskönigin 1&2 auf Eis“ am 5.1. um 18 Uhr einen der erfolgreichsten Animationsstoffe der Filmgeschichte als großes Live-Erlebnis auf die Bühne. Die Show verbindet in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 die Geschichten aus "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" und "Die Eiskönigin II" zu einem märchenhaften Spektakel, das – wie bereits Musical und Kinovorlage – Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersklassen in seinen Bann zieht.

Im Mittelpunkt stehen die Schwestern Elsa und Anna, die sich gemeinsam mit Olaf, Kristoff und Rentier Sven auf eine abenteuerliche musikalische Reise begeben. Getragen wird die Inszenierung von einem großen Ensemble aus Musical-Solistinnen und -Solisten, Eistänzerinnen und Eistänzern sowie internationalen Akrobaten. Die Kombination aus Gesang, Tanz und artistischen Elementen verleiht der Geschichte eine besondere Dynamik, die weit über eine klassische Bühnenshow hinausgeht.

Ein prägendes Element des Abends ist das eindrucksvolle LED-Bühnenbild, das die Eiswelt Arendelles in leuchtenden Farben und bewegten Bildern lebendig werden lässt. Alle Songs werden live gesungen – Gänsehaut inklusive, wenn Elsa den wohl bekanntesten Titel „Lass jetzt los!“ anstimmt und Bühne sowie Leinwand in ein schimmerndes Meer aus Eis und Kristallen taucht. Humorvolle Momente liefert Schneemann Olaf mit seinem Sommertraum, während actionreiche Szenen wie Schneeballschlachten mit den Trollen oder Kristoffs Liebeserklärung an sein Rentier Sven für Abwechslung sorgen. Auch weitere Hits wie „Zeige dich“, „Wo noch niemand war“ oder „Liebe öffnet Türen“ gehören zum musikalischen Repertoire der Show.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr.

Die gefeierten Songs der weltweit erfolgreichen Animationsfilme – darunter auch ein Oscar-prämierter Filmsong – werden in dieser Produktion in einer besonderen Form präsentiert: auf Eis. Die Musikshow entfaltet dabei eine Mischung aus stimmlicher Qualität, tänzerischer Präzision, akrobatischer Kraft und märchenhafter Atmosphäre, die den Zauber der Vorlage neu interpretiert.

Ein technischer Hinweis des Veranstalters unterstreicht zudem den zeitgemäßen Ansatz der Produktion: Gespielt wird auf einer künstlichen Eisfläche, einer von einem deutschen Unternehmen entwickelten Technologie, die als besonders umweltfreundlich gilt und mit vergleichsweise geringen ökologischen Auswirkungen auskommt.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr.

Lichtshow Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Die Lichtshow Lumagica verwandelt den Elbauenpark auch in diesem Jahr in ein funkelndes Lichtermeer. Zum vierten Mal ist die Open-Air-Installation zu sehen. Im vergangenen Jahr lockte sie rund 50.000 Gäste an. Der Rundkurs beginnt am Eingang Rosengarten nahe der Bus- und Straßenbahnhaltestelle Messegelände/Elbauenpark und führt auf 2,2 Kilometern vorbei an rund 400 Lichtobjekten. Etwa 20 Kilometer Kabel sorgen dafür, dass der Park in ein farbenfrohes Spiel aus Figuren, Tieren und Landschaften getaucht wird.

Auch interessant: Eintrittskarten zur Lumagica gibt es online bei Biberticket.

Das diesjährige Thema greift erstmals eine literarische Vorlage auf: Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Entsprechend begegnen die Besucher unterwegs den Romanfiguren Phileas Fogg und seinem Diener Passepartout, die mit Sound- und Lichtinstallationen durch ihre Abenteuer führen. Wer an den interaktiven Stationen die Buzzer drückt, erlebt die nächste Etappe der Reise – von London über ferne Kontinente bis ans Meer. Zwischen leuchtenden Giraffen, Drachen und Wölfen laden zahlreiche Lichtskulpturen zu Entdeckungstouren ein. Ruhigere Bereiche mit illuminierten Blumenwiesen und sanft bewegten Schmetterlingen schaffen Momente der Entspannung.

Etwa auf halber Strecke lädt die „Zauberküche“ im Jahrtausendturm zu einer Stärkung ein. Fester Bestandteil des Rundgangs ist auch die Lasershow am Angersee, die den illuminierten Jahrtausendturm eindrucksvoll in Szene setzt. Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und warme Kleidung, da die Wege teils naturbelassen sind und die Tour unter freiem Himmel verläuft.

Die Lumagica ist bis zum 6. Januar geöffnet. Geöffnet ist ab 15.30 Uhr, jeweils bis 22. Uhr. Parkplätze stehen an der Messe und an der Tessenowstraße zur Verfügung.

Onkelz Rock Nacht in der Magdeburger Buttergasse

Mit harten Riffs, rauem Sound und einer klaren musikalischen Haltung feiert am 5. Januar 2026 ein neues Partyformat seine Premiere: Die erste Onkelz Rock Nacht veranstaltet ab 23 Uhr in die Buttergasse. Der Abend richtet sich an Fans druckvoller Gitarrenmusik und an alle, die das Werk der Böhse Onkelz nicht nur aus den großen Hits kennen.

Das Konzept der Veranstaltung setzt bewusst auf Tiefe statt bloße Nostalgie. Neben bekannten Klassikern sollen auch Titel erklingen, die seltener auf Playlists oder Partyabenden zu hören sind. Damit verspricht die Onkelz Rock Nacht eine musikalische Reise durch unterschiedliche Phasen und Facetten der Bandgeschichte – kompromisslos, laut und nah am Originalgeist.

Einlass ist ab 18 Jahren, der Eintritt kostet sieben Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Elfi Nitze zeigt Malerei in der Magdeburger Flurgalerie Eisenbart

In der Flurgalerie Eisenbart im Doctor-Eisenbart-Ring 2 zeigt Elfi Nitze 5 Arbeiten aus Malerei, Collage- und Objektkunst. Die Künstlerin aus Schönebeck studierte an der Universität Belas Artes de São Paulo und arbeitet seit ihrer Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2018 freischaffend. Die Ausstellung Zerlegt und im Fluss eröffnet Einblicke in ein Werk, das zwischen figurativen und abstrakten Formen oszilliert und sich von Farbverläufen, gefundenen Materialien, Fragen der Weiblichkeit und alltäglichen Beobachtungen leiten lässt. Nitze beschreibt ihre Arbeitsweise als intuitiven Prozess, der Wandel, Dekonstruktion und Neuerzeugung verbindet. Die Arbeiten verstehen sich als Momentaufnahmen eines beständigen Fließens, in dem organische Formen entstehen und wieder aufbrechen.

Die Schau ist bis zum 19. Februar 2026 zu sehen; die Galerie öffnet werktags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

Rundgänge in Magdeburg

