Klötze: Lichtshow und Höhenfeuerwerk zum Traditionsstadtfest

Klötze - Jede Menge Spaß und Unterhaltung warten auf die Besucher des diesjährigen Klötzer Martinimarktes vom 20. bis 24. Oktober. Die Stadtverwaltung hat nach zwei Jahren coronabedingter Pause ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm für die fünf Tage organisiert. Die Martinimarkttage halten für Besucher jeden Alters etwas bereit. Nicht verpassen sollten die Einheimischen sowie die zahlreichen Gäste am Eröffnungstag, 20. Oktober, ab 15.30 Uhr das Showprogramm auf der Bühne an der Neustädter Straße mit der Klötzer Kita Zinnbergzwerge sowie den beiden bekannten Glamourgirls Josefine Lemke und Diana Altenburg. Aber auch den Bockbieranstich gegen 17 Uhr durch Einheitsgemeinde-Bürgermeister Uwe Bartels mit der Bierverkostung zählt dazu. Ein weiterer Höhepunkt ist am Freitag, 21. Oktober, gegen 21 Uhr das große Höhenfeuerwerk.