Klötzer Eltern machen sich Sorgen um den Bestand der Kitas - die Verwaltung schweigt

Klötze - Acht kommunale Kindertagesstätten (Kitas) gibt es aktuell in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze. Jeweils eine befindet sich in den Ortsteilen Immekath, Jahrstedt, Kunrau, Kusey, Lockstedt und Schwiesau. Zwei Einrichtungen zählt die Klötzer Kernstadt. Eine weitere Kita mit Hort wird in Steimke von einem freien Träger betrieben. Insgesamt wurden im Januar 2022 in allen Einrichtungen 428 Mädchen und Jungen betreut. Die Zahl der Kinder ist stabil, wie aus dem aktuellen Haushaltsplan der Stadt Klötze hervorgeht. Doch gilt das auch für die Zahl der Einrichtungen?