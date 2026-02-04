Heiko Ritter aus Klötze ist Tischler aus Leidenschaft. Von der Handwerkskammer wurde er jetzt zum Sachverständigen berufen. Sein Spezialgebiet ist der Brandschutz.

Klötze. - Der typische Geruch von Holz wabert durch die Werkstatt von Heiko Ritter. Der 61-Jährige sitzt nebenan in seinem Büro. Aktuell erstellt er im Auftrag der Stadt Klötze ein Brandschutzgutachten für die Kita in Lockstedt. „Irgendeinen Mangel findet man überall“, weiß er aus Erfahrung. Pflicht der Stadt Klötze werde es dann sein, diesen Mangel zu beseitigen.