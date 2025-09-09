weather regenschauer
  4. „Sandmännchen“ werden „Tausendfüßler“: Staßfurter Kita strampelt sich frei

Die Umweihung der Kindertagesstätte in der Sülzestraße ist erfolgt – der neue Name steht jetzt auch an der Tür: Staßfurts „Sandmännchen“ heißen nun „Tausendfüßler“.

Von Tobias Winkler Aktualisiert: 09.09.2025, 17:03
Susann Birnbaum, Leiterin der Kindertagesstätte, und Robert Göbke, amtierender Fachdienstleiter, präsentieren das Eingangsschild der „Tausendfüßler“. Foto: Stadt Staßfurt

Staßfurt - Die Kindertageseinrichtung „Sandmännchen“ heißt nun – auch ganz offiziell – „Tausendfüßler“. Zehn Jahre lang durfte man den am Freitag mit einer Feier verabschiedeten Namen – in Vereinbarung mit den Inhabern des eingetragenen Markennamens, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) – unentgeltlich tragen. Seit diesem Sommer galt es in Staßfurts Sülzestraße, sich freizustrampeln und eigenständiger aufzustellen.