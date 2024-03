Freudige Neuigkeiten für die Tafelausgaben im Altmarkkreis Salzwedel: Nach einer Pause wird in den Gärten der Kleingartenanlage Am Friedensberg in Klötze wieder fleißig angepackt.

Hilfe für Menschen in Not

Klötze. - Was für eine gute Nachricht für die Tafeln im Altmarkkreis Salzwedel! Nach einem Jahr Pause wird in den Tafelgärten der Kleingartenanlage Am Friedensberg in Klötze wieder fleißig angepackt. Das verspricht nicht nur frisches Gemüse für Bedürftige, sondern auch eine wertvolle Möglichkeit für Bürgergeldempfänger, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.