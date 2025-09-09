Die Klötzer Stadtverwaltung will sich auf die Sicherheit beim Martinimarkt konzentrieren. Für die Händler kommt die Absage überraschend. Sie hatten fest mit den Einnahmen gerechnet.

Kein Käse und kein Fisch mehr auf dem Martinimarkt in Klötze? Händler sind sauer

Der Warenmarkt beim Martinimarkt in Klötze findet in diesem Jahr nicht statt.

Klötze. - Bald wird in Klötze der Martinimarkt eröffnet. Das größte Innenstadtfest der Altmark findet vom 23. bis zum 27. Oktober statt. Doch diesmal gibt es eine gravierende Veränderung.