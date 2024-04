Modernes Gerät für den Notfall in Klötze

Klötze. - Die Einheitsgemeinde Klötze investiert in ein neues Notstromaggregat für das Feuerwehrdepot, um für Notfälle besser gerüstet zu sein. Rund 24.000 Euro gibt die Stadt dafür aus. Das geht aus einer Volksstimme-Anfrage an Bürgermeister Alexander Kleine hervor. Neben dem Gerätehaus entsteht ein massiver, abschließbarer Holzschuppen mit Fundament. Dort soll nach Fertigstellung das Aggregat seinen Platz finden. Den neuen Stromerzeuger hat die Stadt bereits gekauft. Er soll das bisherige Gerät mit einer Leistung von 50 Kilowattstunden (KW) ersetzen, so der Bürgermeister, denn das neue Aggregat sei deutlich leistungsstärker.