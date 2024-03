Wegweiser für Radfahrer bei Zicherie. An fast 1.200 Standorten wurden solche neuen Schilder im Landkreis Gifhorn aufgestellt.

Klötze/Gifhorn. - Die ersten schönen Sonnentage sind passé, weitere werden folgen. In wenigen Tagen beginnt der kalendarische Frühling. Das weckt die Lust, auf das Rad zu steigen und sich zu bewegen. Manche sind dabei lieber auf bekannten Routen unterwegs, andere entdecken gerne Neuland. Den Anfang machen die Radfahrer des SV Eintracht Immekath, die am kommenden Donnerstag, 14. März, in ihre neue Saison starten.