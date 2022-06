Noch besteht Hoffnung für Tangelns Kita

Noch ist es nur ein Vorschlag der Verbandsgemeinde, doch die Idee eines Kita-Neubaus in Beetzendorf lässt in Tangeln die Alarmsignale schrillen. Wieder einmal könnte der dortigen Kita das Aus drohen.

20 Kinder werden derzeit in der Tangelner Kita betreut. Doch trotz der guten Auslastung ist die kleine Einrichtung wieder einmal von der Schließung bedroht.

Tangeln - Die Situation ist für die Mitarbeiter und Eltern der Tangelner Kita Kleine Strolche nicht neu. Schon zweimal stand die kleine Einrichtung in den vergangenen Jahren vor dem Aus. Das konnte aber jeweils abgewendet werden, einmal durch einen unvorhergesehenen Anstieg der Zahl der betreuten Kinder und dann wieder durch das Nein der Verbandsgemeinderäte zum vorgeschlagenen Neubau einer großen Kita in Rohrberg. Und auch diesmal sind es Neubaupläne, die das „Strolchehaus“ in Gefahr bringen.