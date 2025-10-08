Bürgermeister Andreas Dittmann hatte die Stadträte und alle Zerbster zu einer Demonstration vor dem Zerbster Krankenhaus eingeladen. Anlass für den Protest sind Pläne von Helios, die Klinik durch die Hintertür zu schließen.

Zerbst - Seit 140 Jahren besteht das Krankenhauses Zerbst. „Es sagt viel, dass dieses Jubiläum nicht einmal Erwähnung fand. Vermutlich kennt man in der Führungsetage von Helios dieses besondere Datum gar nicht, den 1. Oktober. Stattdessen wurden die Mitarbeiter vier Tage vor dem Jubiläum darüber informiert, dass die Ärzte der orthopädischen Station zum 15. Oktober auf eigenen Wunsch von Zerbst nach Burg wechseln wollen“, erklärte Dittmann zu Beginn der Protestaktion. Und die war denkwürdig.