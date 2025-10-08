weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Helios-Klinik in Zerbst: Hunderte demonstrieren gegen Schließung

Starkes zeichen gegen Kliniksterben Demo gegen drohende Schließung der Helios-Klinik in Zerbst: Hunderte Bürger folgen Andreas Dittmanns Aufruf zum Protest

Bürgermeister Andreas Dittmann hatte die Stadträte und alle Zerbster zu einer Demonstration vor dem Zerbster Krankenhaus eingeladen. Anlass für den Protest sind Pläne von Helios, die Klinik durch die Hintertür zu schließen.

Von Thomas Kirchner 08.10.2025, 18:59
Protest Demonstration gegen die Schließung der Helios Klinik Zerbst am 8. Oktober 2025
Protest Demonstration gegen die Schließung der Helios Klinik Zerbst am 8. Oktober 2025 Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Seit 140 Jahren besteht das Krankenhauses Zerbst. „Es sagt viel, dass dieses Jubiläum nicht einmal Erwähnung fand. Vermutlich kennt man in der Führungsetage von Helios dieses besondere Datum gar nicht, den 1. Oktober. Stattdessen wurden die Mitarbeiter vier Tage vor dem Jubiläum darüber informiert, dass die Ärzte der orthopädischen Station zum 15. Oktober auf eigenen Wunsch von Zerbst nach Burg wechseln wollen“, erklärte Dittmann zu Beginn der Protestaktion. Und die war denkwürdig.