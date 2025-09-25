Die Niederschläge im Frühsommer haben in diesem Jahr für relativ gute Erträge bei Weizen, Roggen und Gerste bei Agrarfirmen in der Einheitsgemeinde gesorgt.

Die Getreideernte lief auf den Feldern der Agrargenossenschaft Lockstedt in diesem Jahr recht ordentlich.

Klötze/Lockstedt. - Der Regen im Frühsommer hat in diesem Jahr auf den Feldern in der Einheitsgemeinde Klötze offenbar für eine verhältnismäßig gute Ernte gesorgt. Dass ist das Fazit des Geschäftsführers der Milcherzeugergenossenschaft Klötze, Daniel Paul, und seines Berufskollegen Philipp Krümmel, der die Agrargenossenschaft Lockstedt leitet. Allerdings sind die Erträge in diesem Jahr dennoch etwas geringer als 2024.