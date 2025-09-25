Kühles Nass sorgt für ordentliche Erträge Regen im Juni rettet die Ernte der Klötzer Landwirte
Die Niederschläge im Frühsommer haben in diesem Jahr für relativ gute Erträge bei Weizen, Roggen und Gerste bei Agrarfirmen in der Einheitsgemeinde gesorgt.
25.09.2025, 17:14
Klötze/Lockstedt. - Der Regen im Frühsommer hat in diesem Jahr auf den Feldern in der Einheitsgemeinde Klötze offenbar für eine verhältnismäßig gute Ernte gesorgt. Dass ist das Fazit des Geschäftsführers der Milcherzeugergenossenschaft Klötze, Daniel Paul, und seines Berufskollegen Philipp Krümmel, der die Agrargenossenschaft Lockstedt leitet. Allerdings sind die Erträge in diesem Jahr dennoch etwas geringer als 2024.